Ljubljana, 14. decembra - Metod Berlec v uvodniku Egiptovski lonci mesa, tavanje po puščavi in obujanje SFRJ piše o vladi in ukrepih, kot sta ukinitev urada za demografijo in Muzeja slovenske osamosvojitve, ki se avtorju zdijo protislovenski. Po njegovem mnenju koalicija pod vodstvom Roberta Goloba dela konkretne korake, ki spreminjajo Republiko Slovenijo v propadlo SFRJ.