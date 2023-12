Dnevnik o predsedniški pravici do izražanja (14. 12.)

Ljubljana, 13. decembra - Darijan Košir v komentarju Predsedniška pravica izražanja piše o nagovoru predsednice republike Nataše Pirc Musar v parlamentu, v katerem je opozorila na državne izzive. Avtor z zanimanjem pričakuje govor čez leto dni, ko to ne bo več tovrstni prvenec predsednice v DZ, pa tudi rokavice do vlade bodo bolj snete, kot so smele biti tokrat, meni.