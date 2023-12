Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 12.)

Ljubljana, 13. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju slovenskega premierja Roberta Goloba s francoskim predsednikom Emanuelom Macronom ter Golobovi udeležbi na vrhu EU, kjer je voditelje povezave pozval, naj Bosno in Hercegovino pri širitvi obravnavajo skupaj z Ukrajino in Moldavijo.