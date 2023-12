Izidi nogometne lige prvakov (2)

- Izidi, 6. krog: - torek, 12. december: - skupina A: Koebenhavn - Galatasaray 1:0 (0:0) Manchester United - Bayern München 0:1 (0:0) - lestvica: 1. Bayern München 6 5 1 0 12:6 16 2. Koebenhavn 6 2 2 2 8:8 8 3. Galatasaray 6 1 2 3 10:13 5 4. Manchester United 6 1 1 4 12:15 4 - skupina B: Lens - Sevilla 2:1 (0:0) PSV Eindhoven - Arsenal 1:1 (0:1) - lestvica: 1. Arsenal 6 4 1 1 16:4 13 2. PSV Eindhoven 6 2 3 1 8:10 9 3. Lens 6 2 2 2 6:11 8 4. Sevilla 6 0 2 4 7:12 2 - skupina C: Napoli - Braga 2:0 (2:0) Union Berlin - Real Madrid 2:3 (1:0) - lestvica: 1. Real Madrid 6 6 0 0 16:7 18 2. Napoli 6 3 1 2 10:9 10 3. Braga 6 1 1 4 6:12 4 4. Union Berlin 6 0 2 4 6:10 3 - skupina D: Inter - Real Sociedad 0:0 Salzburg - Benfica 1:3 (0:2) - lestvica: 1. Real Sociedad 6 3 3 0 7:2 12 2. Inter 6 3 3 0 8:5 12 3. Benfica 6 1 1 4 7:11 4 4. Salzburg 6 1 1 4 4:8 4 - sreda, 13. december: - skupina E: Atletico Madrid - Lazio 2:0 (1:0) (Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico) Celtic - Feyenoord 2:1 (1:0) - lestvica: 1. Atletico Madrid 6 4 2 0 17:6 14 2. Lazio 6 3 1 2 7:7 10 3. Feyenoord 6 2 0 4 9:10 6 4. Celtic 6 1 1 4 5:15 4 - skupina F: Borussia Dortmund - PSG 1:1 (0:0) Newcastle - Milan 1:2 (1:0) - lestvica: 1. Borussia Dortmund 6 3 2 1 7:4 11 2. PSG 6 2 2 2 9:8 8 3. Milan 6 2 2 2 5:8 8 4. Newcastle 6 1 2 3 6:7 5 - skupina G: Crvena zvezda - Manchester City 2:3 (0:1) Leipzig - Young Boys 2:1 (0:0) (Benjamin Šeško je igral do 73. minute in dosegel gol za Leipzig) (Kevin Kampl je igral celo tekmo in podal pri drugem golu Leipziga) - lestvica: 1. Manchester City 6 6 0 0 18:7 16 2. Leipzig 6 4 0 2 13:10 12 3. Young Boys 6 1 1 4 7:13 4 4. Crvena zvezda 6 0 1 5 7:15 1 - skupina H: Antwerpen - Barcelona 3:2 (1:1) Porto - Šahtar Doneck 5:3 (2:1) - lestvica: 1. Barcelona 6 4 0 2 12:6 12 2. Porto 6 4 0 2 15:8 12 3. Šahtar Doneck 6 3 0 3 10:12 9 4. Antwerpen 6 1 0 5 6:17 0