Pregled - svet, 13. 12. (sreda)

DUBAJ - Predstavniki 198 držav so na podnebni konferenci ZN v Dubaju potrdili dogovor, ki prvič v zgodovini vključuje fosilna goriva oz. poziv k odmiku od njih. V dokumentu o globalnem pregledu stanja pa ni omembe odprave fosilnih goriv, ki skupaj povzročijo približno tri četrtine emisij, odgovornih za podnebno krizo. Medtem ko predstavniki zahodnih držav poudarjajo, da dogovor predstavlja začetek konca uporabe fosilnih goriv, pa je manj zadovoljstva na strani majhnih otoških držav in držav v razvoju. Nekatere rezultat vidijo kot spodleteli pogajalski proces. Po ocenah stroke dogovor ne prinaša zavez, več so si želeli tudi nevladniki.

NEW YORK - Generalna skupščina ZN je v torek s 153 glasovi za, desetimi proti in 23 vzdržanimi potrdila predlog resolucije arabskih držav, ki zahteva takojšnjo prekinitev ognja v Gazi, ponavlja zahtevo vsem stranem, da morajo spoštovati mednarodno pravo, še posebej glede zaščite civilistov, zahteva takojšnjo izpustitev vseh talcev in humanitarni dostop.

TEL AVIV/GAZA/ŽENEVA - Izraelska vojska je začela testno poplavljati predore pod območjem Gaze, ki naj bi jih uporabljalo palestinsko gibanje Hamas. Izraelska vojska je sicer v zadnjih 24 urah izvedla 250 zračnih napadov. Po navedbah palestinskega ministrstva za zdravje so izraelski vojaki streljali znotraj bolnišnice Kamal Advan v Gazi. Število žrtev v Gazi je medtem preseglo 18.600, situacijo za skoraj dva milijona razseljenih prebivalcev pa je še poslabšalo močno deževje. Prebivalcem Gaze ob nadaljevanju izraelskih napadov zmanjkuje časa in možnosti - soočeni so z bombardiranjem, splošnim pomanjkanjem in izbruhi bolezni na vse manjšem prostoru, ki se vztrajno krči, je na svetovnem forumu o beguncih opozoril vodja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini.

WASHINGTON/WELLINGTON/JERUZALEM - Izrael je pod vse večjim pritiskom svojih zaveznic zaradi vojne na območju Gaze. Med najglasnejšimi so ZDA, ki veljajo za glavno podpornico Izraela, zdaj pa so kritične, češ da je izraelsko bombardiranje Gaze kot odgovor na napade skrajnega gibanja Hamas neselektivno. Avstralija, Kanada in Nova Zelandija pa so pozvale k prekinitvi ognja. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zagotovil, da nič ne bo ustavilo Izraela pri nadaljevanju vojne na območju Gaze, dokler ne bo dosegel zmage.

VARŠAVA - Donald Tusk je prisegel kot novi predsednik poljske vlade, potem ko je ta v torek zvečer v spodnjem domu parlamenta dobila zaupnico. Ob tem je pri predsedniku republike Andrzeju Dudi, sicer zavezniku prejšnje vlade pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost (PiS), priseglo tudi 26 ministrov nove vlade.

BRUSELJ/BUDIMPEŠTA/OSLO - Evropska komisija je Madžarski odmrznila okoli 10,2 milijarde evrov sredstev EU, ker je Budimpešta sprejela potrebne reforme na področju neodvisnosti pravosodja. Bruselj je sredstva sprostil dan pred začetkom vrha EU, pred katerim je madžarski premier Viktor Orban napovedal blokado odločitev glede Ukrajine. Trdi, da ne bo spremenil stališča tudi, če se sprosti sredstva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da Orban nima razloga, da bi Ukrajini preprečil vstop v EU.

WASHINGTON - Predsednika ZDA in Ukrajine Joe Biden in Volodimir Zelenski sta v torek na novinarski konferenci po srečanju v Beli hiši znova poudarila, da je nadaljevanje ameriške pomoči Kijevu nujno za uspeh v vojni proti Rusiji. Biden je pri tem opozoril, da bodo v primeru ruske zmage ogrožene vse zahodne demokracije. Zelenski pa je zavrnil predloge nekaterih, med drugim republikanskega senatorja iz Ohia JD Vancea, da bi morala Ukrajina Rusiji prepustiti del svojega ozemlja, da bi se vojna končala.

STRASBOURG/OSLO/BERLIN - V nagovoru v Evropskem parlamentu je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poudarila, da poleg naše politične podpore Ukrajina potrebuje tudi trajno finančno pomoč. Podobno je opozoril nemški kancler Olaf Scholz, ki je v nagovoru nemškemu parlamentu posvaril pred pešanjem podpore Ukrajini v boju proti ruski agresiji. Danska in Norveška pa sta na srečanju nordijskih držav obljubili nov paket vojaške pomoči za Ukrajino. Norveška v višini 250 milijonov evrov, Danska pa v višini skoraj milijarde evrov. Srečanja voditeljev nordijskih držav se je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

TIRANA - Albansko ustavno sodišče je sporočilo, da bo začasno preprečilo ratifikacijo dogovora med Albanijo in Italijo o vzpostavitvi dveh sprejemnih centrov za migrante v Albaniji in ocenilo njegovo ustavnost. Kot je pojasnila predsednica sodišča Holta Zacaj, predložene pritožbe opozicijske Demokratske stranke izpolnjujejo potrebna merila, zato jih bo sodišče tudi obravnavalo. V skladu z albansko zakonodajo mora ustavno sodišče odločitev sprejeti v treh mesecih po vložitvi pritožbe. Prvo zasedanje je predvideno za 18. januar.

BERLIN - Nemška vladna koalicija je v zadnjem trenutku dosegla dogovor o proračunu za prihodnje leto. S tem se je končala proračunska kriza, zaradi katere je bila nemška vlada pod velikim pritiskom. Novi proračun bi Nemčiji omogočil, da izpolni svoje zaveze glede financiranja Ukrajine, pa tudi načrte za prehod na podnebno nevtralnost. Prav tako bo koalicija s proračunom ohranila svoje socialne zaveze.

KIJEV - V ruskem raketnem obstreljevanju na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ponoči ranjenih najmanj 53 ljudi, med njimi osem otrok, je sporočil kijevski župan Vitalij Kličko. V bolnišnici se zdravi 20 ranjenih, tudi dva otroka. V obstreljevanju je bilo poškodovano stanovanjsko poslopje, tarča napada pa je bila tudi bolnišnica. Rakete naj ne bi zadele predvidenih ciljev, saj so po navedbah ukrajinske vojske žrtve in škodo povzročili ostanki raket, ki jih je sestrelila protizračna obramba.

WASHINGTON - Ameriško vrhovno sodišče je sklenilo, da bo odločalo o omejitvah dostopa do tabletke za umetno prekinitev nosečnosti mifepriston, ki jih je avgusta uvedlo konservativno zvezno prizivno sodišče v New Orleansu. Gre za najpomembnejši primer o pravici do splava pred vrhovnim sodiščem, ki je lani ukinilo to ustavno pravico po vsem ozemlju ZDA. Prošnjo za obravnavo pritožbe sta vložila proizvajalec tabletke Danco Laboratories in vlada predsednika Joeja Bidna.

BRUSELJ - EU in Čile sta podpisala nadgrajen sporazuma o sodelovanju, s katerim bosta okrepila politične in gospodarske odnose ter poglobila sodelovanje na področju trgovine. Gre za ambiciozen in sodoben okvir za poglobitev in okrepitev odnosov med EU in Čilom.

BRUSELJ/STRASBOURG - Evropski parlament in članice EU so se v luči preteklih finančnih škandalov v EU dogovorili o ustanovitvi agencije za preprečevanje pranja denarja. Agencija se bo ukvarjala tudi s poskusi izogibanja finančnim sankcijam in bojem proti financiranju terorizma. Zaenkrat še ni jasno, kje bo njen sedež.

LONDON - Valižanski premier Mark Drakeford je napovedal svoj odstop, s čimer se bo v Združenem kraljestvu nadaljevalo obdobje politične nestabilnosti. Odstopil bo marca prihodnje leto, čemur bodo sledile nove volitve za položaj vodje regionalne vlade v Walesu.

NEW YORK - Proizvajalec električnih vozil Tesla je v ZDA sprožil odpoklic okoli dveh milijonov vozil zaradi tveganja, povezanega z njegovo programsko opremo za samodejno vožnjo, je sporočila ameriška Nacionalna uprava za varnost v transportu (NHTSA). Odpoklic zajema vse modele Teslinih vozil.