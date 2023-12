Uporabniki zasebnega vodovoda v Bezini terjajo dolgoročno rešitev konjiške občine

Slovenske Konjice, 13. decembra - Uporabnike zasebnega vodovodnega sistema Gračič - Bezina v občini Slovenske Konjice je v začetku novembra prizadelo onesnaženje vodnega vira, zaradi česar so bili nekaj časa brez pitne vode. Čeprav zahtevajo čimprejšnjo rešitev problematike, jim je župan Darko Ratajc na današnjem zboru krajanov povedal, da bo za to potrebnih pet do deset let.