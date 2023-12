DZ potrdil uvedbo minimalnega davka

Ljubljana, 13. decembra - DZ je z 69 glasovi za in sedmimi proti danes potrdil zakon o minimalnem davku, ki bo za velike domače skupine in mednarodne skupine podjetij s sedežem v Sloveniji uvedel novo obdavčitev. Davek v višini 15 odstotkov bo veljal za skupine podjetij s prihodki, ki presegajo 750 milijonov evrov, in sicer za poslovna leta od 31. decembra letos.