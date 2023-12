Padla prva klapa novega celovečerca Urše Menart

Tolmin, 13. decembra - V Tolminu so začeli snemati drugi celovečerni igrani film režiserke in scenaristke Urše Menart z naslovom Vse, kar je narobe s tabo. Režiserka se tudi tokrat, tako kot že v prvencu Ne bom več luzerka (2018), osredotoča na težave mlajše generacije v svetu, ki ni ukrojen zanjo. V glavnih vlogah nastopata Anuša Kodelja in Klara Kuk.