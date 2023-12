Izzivi v javnem zdravstvu povezani z nezdravim življenjskim slogom in trajnostnim razvojem

Ljubljana, 13. decembra - Izzivi v javnem zdravstvu so večinoma povezani z nezdravim življenjskim slogom in trajnostnim razvojem, je na današnjem posvetu o javnem zdravju na Slovenskem poudaril Tit Albreht z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Meni, da je treba delati z mladimi in nevladnimi organizacijami, saj na te računa javno zdravje.