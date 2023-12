Švedskim rokometašicam tretja polfinalna vozovnica na SP

Herning, 13. decembra - Švedska ženska rokometna reprezentanca se je po zmagi v Herningu nad Nemčijo s 27:20 (16:6) uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem. V torek so se v polfinale uvrstile tudi Francozinje in Švedinje, četrta četrtfinalna tekma med Dankami in Črnogorkami pa se bo drevi pričela ob 20.30.