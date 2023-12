Hipokratovo priznanje letos štirim zdravnikom in zobozdravnikom

Ljubljana, 14. decembra - Zdravniška zbornica Slovenije bo popoldne podelili zbornična odličja, ki jih bo letos prejelo 16 zdravnikov in zobozdravnikov. Med njimi bodo podelili štiri najvišja odličja za življenjsko delo - Hipokratova priznanja. Osrednja gostja in govornica bo ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, so sporočili iz zbornice.