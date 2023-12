V ZDA letna inflacija na ravni cen proizvajalcev novembra 0,9-odstotna

Washington, 13. decembra - V ZDA so se cene na ravni proizvajalcev novembra v medletni primerjavi povečale za 0,9 odstotka, je danes sporočilo ministrstvo za delo ZDA. To je dodatno znamenje, da se je inflacija v ZDA res umirila in da centralna banka Federal Reserve (Fed) nima razloga za nadaljevanje politike višanja obrestnih mer.