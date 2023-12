Agencija ZN svari, da prebivalcem Gaze zmanjkuje časa in možnosti

Ženeva/Gaza, 13. decembra - Prebivalcem Gaze ob nadaljevanju izraelskih napadov zmanjkuje časa in možnosti - soočeni so z bombardiranjem, splošnim pomanjkanjem in izbruhi bolezni na vse manjšem prostoru, ki se vztrajno krči, je danes na svetovnem forumu o beguncih v Ženevi opozoril vodja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini.