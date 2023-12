Pred poslanci odločanje o zdravstvenem interventnem zakonu

Ljubljana, 14. decembra - Poslanci bodo danes na nadaljevanju seje državnega zbora odločali o predlogu zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin. Zakonu je zeleno luč v ponedeljek prižgal odbor za zdravstvo, kjer so sprejeli številna koalicijska dopolnila, spremenili so tudi ime zakona.