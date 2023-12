Predlog zakona o obnovi in razvoju brez enotne podpore

Ljubljana, 13. decembra - Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po avgustovski ujmi ima podporo koalicije, podpora opozicije pa bo odvisna od usode njihovih dopolnil. V razpravi na današnji seji DZ je koalicija pozdravila vladne ukrepe za normalizacijo razmer, v opoziciji pa so opozorili na počasno ukrepanje in obremenitve gospodarstva.