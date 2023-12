EU in Čile podpisala posodobljen sporazum o sodelovanju

Bruselj, 13. decembra - EU in Čile sta danes podpisala nadgrajen sporazuma o sodelovanju, s katerim bosta okrepila politične in gospodarske odnose ter poglobila sodelovanje na področju trgovine. Kot so zapisali v Bruslju, gre za ambiciozen in sodoben okvir za poglobitev in okrepitev odnosov med EU in Čilom.