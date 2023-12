Vreme: Padavine bodo ponoči slabele

Ljubljana, 13. decembra - Ponoči bodo padavine od zahoda slabele. Zjutraj bo le ponekod v vzhodnih in južnih krajih še rahlo deževalo. Na Primorskem se bo proti jutru delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, v nekaterih alpskih dolinah malo pod 0, ob morju okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo na Primorskem sončno, drugod zmerno, v vzhodnih in južnih krajih pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo na Primorskem precej jasno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek bo na Primorskem prehodno zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa bo v petek in soboto pihal severovzhodnik.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad severnim Sredozemljem in zahodnim Balkanom je območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta se pomika čez Slovenijo proti vzhodu. Za njo k nam doteka nekoliko hladnejši, a še vedno precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bodo padavine od zahoda ponehale, le v krajih južno in vzhodno od nas bo zjutraj še rahlo deževalo. V četrtek zjutraj bodo padavine ponehale tudi v krajih vzhodno od nas. Čez dan se bo delno zjasnilo, a bo več oblačnosti v sosednjih krajih Madžarske, vzhodne Avstrije in v notranjosti Hrvaške.