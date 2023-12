Ljubljanska borza: SBI TOP sklenil v zelenem

Ljubljana, 13. decembra - Indeks SBI TOP je v danes pridobil 0,18 odstotka in trgovanje sklenil pri 1224,55 točke. Nad gladino so ga potisnile delnice Krke in Zavarovalnice Triglav, ki so se edine v prvi kotaciji obarvale zeleno. Vlagatelji so sklenili za 1,13 milijona evrov poslov, največ s Krkinimi delnicami. Po prometu so sledile delnice NLB in Cinkarne Celje.