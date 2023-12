Območja policijskih uprav po novem razporejena glede na območja občin

Ljubljana, 13. decembra - Pri območjih policijskih uprav prihaja do sprememb. Podlaga zanje je novi odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v Republiki Sloveniji, ki območja policijskih uprav po novem določa na podlagi območij občin, in ne več na podlagi območij upravnih enot, so za STA pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve.