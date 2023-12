Sloveniji 24 milijonov evrov predplačila za ukrepe REPowerEU

Ljubljana, 13. decembra - Slovenija je danes v okviru načrta za okrevanje in odpornost prejela 24 milijonov evrov predplačila za izvedbo ukrepov REPowerEU, namenjenih zmanjšanju odvisnosti od ruskih energentov in pospešitvi zelenega prehoda. Za ta namen ima na voljo skupaj 122 milijonov evrov, preostanek bo prejela, ko bo izpolnila mejnike in cilje pri načrtovanih ukrepih.