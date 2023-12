Center za jezikovne vire in tehnologije predstavil letošnje slovarske novosti

Ljubljana, 13. decembra - Center za jezikovne vire in tehnologije, ki deluje pri Univerzi v Ljubljani, je v letošnjem letu izvedel nekaj nadgradenj pri slovarskih rešitvah, kot sta slovar sopomenk sodobne slovenščine in kolokacijski slovar sodobne slovenščine. Med drugim so posodobili tudi Jezikovni sledilnik.