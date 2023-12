Raziskava Ovse kaže na podcenjeno vlogo žensk v kriminalnih organizacijah

Dunaj, 13. decembra - Predstavniki pravosodnih in varnostnih organov pogosto domnevajo, da so ženske sicer dejavne v čezmejnih kriminalnih združbah, a delujejo pasivno in skoraj nikoli ne zasedajo vodilnih položajev. Toda takšna predstava ne ustreza realnosti, ugotavlja danes objavljena raziskava Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).