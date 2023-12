V skrbi za okolje in živali na silvestrovo brez ognjemetov tudi ponekod na Zahodnem Balkanu

Zagreb/Sarajevo/Podgorica/Beograd, 17. decembra - Tako kot v več evropskih prestolnicah, kot so Rim, Praga in Helsinki, v skrbi za zaščito okolja ter zdravje ljudi in živali letos na silvestrovo ne bodo pripravili ognjemetov tudi v Zagrebu, Sarajevu in Podgorici. Prestolnica BiH bo zanj predvidena sredstva namenila združenjem za zaščito živali. Beograd medtem pri ognjemetu vztraja.