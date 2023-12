Policisti iščejo roparja, ki je pred mesecem dni oropal prodajalno v Mariboru

Moški, star med 20 in 30 let, je bil visok približno 185 centimetrov in vitke postave. Obraz je imel pokrit s črno tekstilno masko, preko glave pa kapuco. Oblečeno je imel jakno z vojaškimi motivi ter olivno-zelene športne hlače, znamke Nike. Obut je bil v zeleno-črne športne copate z belim podplatom, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policija prosi vse, ki bi imeli koristne informacije o navedenem kaznivem dejanju oz. osumljencu, da to sporočijo na 113 ali anonimno telefonsko številko 080 1200.