Sziget 2024 z Joker Out ter Fredom Againom, Samom Smithom in skupino Big Thief

Budimpešta, 18. decembra - Na festivala Sziget 2024 v madžarski prestolnici Budimpešta se bo po napovedih organizatorjev zvrstilo približno 40 nastopajočih, med njimi bo slovenska skupina Joker Out. Nastopili bodo med drugim tudi Fred Again, Martin Garrix, Sam Smith, Stormzy, Louis Tomlinson in Big Thief. Sziget bo potekal od 7. do 12. avgusta prihodnje leto.