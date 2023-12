Švicarski parlament izvolil novega člana vlade

Bern, 13. decembra - Poslanci spodnjega in zgornjega doma švicarskega parlamenta so danes za novega člana vlade izvolili nekdanjega poslanca in okoljskega znanstvenika Beata Jansa iz stranke Socialdemokrati (SP). V sedemčlanski vladi bo nadomestil sedanjega predsednika države in notranjega ministra Alaina Berseta, ki po enajstih letih ministrovanja zapušča vlado.