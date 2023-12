V Federaciji BiH načrtujejo nedeljsko zaprtje trgovin

Sarajevo, 17. decembra - Vlada Federacije Bosne in Hercegovine je na predlog ministrstva za trgovino te entitete BiH sprejela predlog zakona o notranji trgovini, je minule dni poročal portal N1 BiH. Ta med drugim določa nedeljsko zaprtje trgovin. Podoben zakon so letos sprejeli na Hrvaškem, kjer so trgovine lahko odprte največ 16 nedelj v letu.