Slovenske odbojkarice odslej v zlati evropski ligi

Ljubljana, 13. decembra - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo prihodnje leto nastopila v zlati evropski ligi. Slovenke so si preboj v elitno evropsko reprezentančno tekmovanje priborile z dobrimi nastopi v letošnji sezoni in posledično s 13. mestom na evropski lestvici, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.