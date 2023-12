V Bistrici ob Sotli in Brežicah končali gradbeni del izboljšave vodovodnega sistema

Bistrica ob Sotli/Brežice, 13. decembra - V Občini Bistrica ob Sotli in sosednji Občini Brežice, ki je vodilni partner projekta, so te dni končali gradbeni del hidravličnih izboljšav njunih vodovodnih sistemov. Celoten projekt bo brez davka stal 6,2 milijona evrov. V Občini Brežice bodo izvedbena dela stala približno 3,9 milijona evrov in v Bistrici ob Sotli dobrih 2,1 milijona evrov.