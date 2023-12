Podpisali anekse za dodatnih pet milijonov evrov sredstev za RTVS

Ljubljana, 13. decembra - Predsednik uprave Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Zvezdan Martić in v. d. direktorja urada vlade za narodnosti Janez Doltar sta danes podpisala anekse k pogodbam o sofinanciranju programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost za letošnje leto. Gre za dodatnih pet milijonov evrov sredstev, so zapisali na RTVS.