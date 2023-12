Za promocijo javnih demo lesenih objektov sredstva iz gozdnega sklada

Ljubljana, 13. decembra - Ministrstvi za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za gospodarstvo, turizem in šport sta podpisali sporazum o sodelovanju pri izvajanju promocije javnih demo lesenih objektov iz gozdnega sklada. Letos so izbrali projekt gradnje vrtca v Občini Selnica ob Dravi. Iz gozdnega sklada bo kmetijsko ministrstvo za projekt zagotovilo 400.000 evrov.