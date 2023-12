Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne malenkost v plusu

Ljubljana, 13. decembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi pridobil 0,04 odstotka. Nad gladino so ga potisnile Krkine delnice, ki edine v prvi kotaciji beležijo rast. Vlagatelji so z njimi opravili za slabih 142.000 evrov prometa. Med prometnejšimi so še delnice Cinkarne Celje in NLB.