Po kraji v Britanskem muzeju priporočili boljše beleženje inventarja

London, 13. decembra - Britanski muzej bi moral voditi register vseh predmetov, ki jih hrani v svojih zbirkah, piše v priporočilih po pregledu, ki so ga opravili v muzeju po tem, ko so v njem pogrešili nekaj sto predmetov. Preiskavo so naročili skrbniki muzeja, v katerem v imenu naroda hranijo približno osem milijonov zgodovinskih artefaktov.