Pirc Musar: Za ohranitev ugleda države je treba krepiti njeno konkurenčnost in odpornost

Ljubljana, 13. decembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v prvem nagovoru DZ izpostavila izzive, ki čakajo Slovenijo. Kot je dejala, je treba za ohranitev ugleda države krepiti njeno konkurenčnost in odpornost ter jo spoštovati, ne pa se prepuščati pastem notranjih razprtij in medsebojnih delitev. Za to pa potrebujemo zanesljivo ter odgovorno vlado in DZ, meni.