Dijaki v Varaždinu med poukom uživali droge

Varaždin, 13. decembra - Hrvaška policija je v začetku tedna obravnavala 16-, 17- in 18-letnega dijaka, ki so na eni od srednjih šol v Varaždinu med poukom uživali amfetamin. Med kriminalistično preiskavo so pri njih odkrili več gramov te droge in marihuano, so v torek sporočili z varaždinske policijske uprave.