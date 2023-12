Zaradi slabega vremena zaostali nogometni prvoligaški tekmi šele v četrtek

Ljubljana, 13. decembra - Slabe vremenske razmere so povzročile novi preložitvi tekem slovenskega nogometnega prvenstva. Danes ob 13. uri bi morala zaostalo tekmo 17. kroga Prve lige Telemach igrati Rogaška in Aluminij, ob 15. uri pa še Celje in Koper, a so obe znova morali prestaviti, so na družbenih omrežjih potrdili vpleteni klubi.