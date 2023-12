Evropski parlament podprl večjo preglednost pri označevanju porekla medu

Strasbourg, 13. decembra - Evropski poslanci so danes prikimali predlogom Evropske komisije za večjo preglednost pri označevanju porekla mešanic medu, za kar si močno prizadeva Slovenija. Potrošniki bodo lahko lažje sprejemali bolj zdrave odločitve o kmetijskih pridelkih in živilskih izdelkih, kot so med, sadni sokovi, marmelade in želeji, so prepričani v Strasbourgu.