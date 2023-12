Film Jezdeca z zmago v Beljaku v distribucijo po Avstriji

Nagrado na pravkar končanem festivalu v Beljaku je slovenskemu kandidatu za nominacijo za oskarja dodelila žirija, v kateri je bilo tudi osem predstavnikov avstrijskih kinematografov. Direktor festivala Fritz Hock je pojasnil, da je denarna nagrada v višini 5000 evrov za film Jezdeca namenjena tudi omogočanju kinematografskega predvajanja v Avstriji in vključuje pokritje stroškov za podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo.

Kot so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC), si film želi za predvajanje odkupiti tudi avstrijska pretočna platforma Kino VOD Club.

Mencejev režijski prvenec je film ceste, ki pripoveduje o dveh najboljših prijateljih, ki se na predelanih mopedih opravita na pot. Mencej je scenarij napisal skupaj z Borisom Grgurovićem in ga razvijal v sklopu scenaristične delavnice Scenarnica. V glavnih vlogah nastopajo Petja Labović, Timon Šturbej, Anja Novak in srbski igralec Nikola Kojo. Direktor fotografije je Janez Stucin. Film je nastal v produkciji Staragare.

Na festivalu je zmagal tudi kratki dokumentarno-animirani film Babičino seksualno življenje Urške Djukić v produkciji Studia Virc. Gre za enega najbolj opaženih in nagrajevanih slovenskih filmov v tujini v zadnjem obdobju. Med drugim je prejel tudi nagrado Evropske filmske akademije za najboljši kratki film ter francoskega cezarja.

Za tretje slovensko slavje pa je poskrbela transdisciplinarna vizualna umetnica Verena Repar, ki si je na festivalu za animirani film Odmevi žalosti nagrado občinstva za kratki film delila s koroškim režiserjem Siegfriedom Ortnerjem, ki jo je prejel za film Distorzija.

Koroško-slovenska umetnica je pri eksperimentalnem, animiranem filmu črpala iz osebnih izkušenj žalovanja po smrti očeta in ustvarila vir "identifikacije in podpore" za druge, ki se soočajo z izgubo bližnjega. Verena Repar živi in ustvarja na Dunaju, kamor se je preselila po končanem šolanju na slovenski gimnaziji v Celovcu, so še sporočili s SFC.

Filmski festival K3 v Beljaku je kulturni most med tremi regijami: Koroško, Slovenijo in Furlanijo-Julijsko krajino. Poleg tekmovalnega programa kratkih in celovečernih filmov festival s posebnimi programi predstavlja raznolike kulture obmejne regije. V letošnji izdaji je potekal med 6. in 10. decembrom.