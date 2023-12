Vreme: Danes bo deževalo

Ljubljana, 13. decembra - Meja sneženja se bo počasi spuščala, proti večeru do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem in ponekod v južni Sloveniji od 10 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo padavine slabele in do jutra od zahoda v večjem delu Slovenije ponehale, le ponekod v vzhodnih krajih bo zjutraj lahko še kakšna kaplja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, v nekaterih alpskih dolinah malo pod 0, ob morju okoli 6 stopinj Celzija.

V četrtek se bo delno razjasnilo, več sonca bo v zahodnih, bolj oblačno pa v vzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah precej megle ali nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo na Primorskem precej jasno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek bo na Primorskem prehodno zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa bo v petek in soboto pihal severovzhodnik.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka, ki sega nad srednjo Evropo in se širi nad severno Sredozemlje in zahodni Balkan. Topla fronta je prešla Slovenijo, hladna se od zahoda pomika nad vzhodne Alpe in severni Jadran. Od jugozahoda k nam doteka vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno s padavinami, ki jih bo največ v sosednjih pokrajinah Hrvaške. V nekaterih alpskih dolinah bo lahko pozno popoldne dež prešel v sneg. V četrtek zjutraj bodo padavine ponehale tudi v krajih vzhodno od nas. Čez dan se bo delno zjasnilo, a bo več oblačnosti v sosednjih krajih Madžarske, vzhodne Avstrije in v notranjosti Hrvaške.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazala kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. V četrtek bo vremenska obremenitev postopno oslabela.