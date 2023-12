Sevnica, 13. decembra - Sevniški policisti so med hišno preiskavo zasegli orožje in večjo količino različnih eksplozivnih snovi. Zoper 60-letnega osumljenca z območja Krškega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.