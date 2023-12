V Pokrajinskem muzeju Celje razstava obtežilnikov za papir

Celje, 14. decembra - V Pokrajinskem muzeju Celje bodo drevi odprli občasno razstavo Obtežilniki za papir, avtorjev Bogdana Jurkovška, Jožeta Rataja in Teje Kolar-Jurkovšek. Kot je povedal Rataj, obtežilniki že od sredine 19. stoletja vzbujajo čudenje nad skladnostjo tehnologije in umetnosti. Zaradi svoje lepote in izvirnosti pa so priljubljeni tudi pri zbiralcih.