Prvaki lige NHL z novo zmago povečali vodstvo na lestvici

New York, 13. decembra - Ekipa Vegas Golden Knights, branilka naslova v severnoameriški hokejski ligi NHL, je doma po podaljšku s 4:3 premagala Calgary Flames in s 45 točkami ostala prepričljivo vodilna v ligi. Tokrat prost Boston ima 39 točk, prav toliko pa tudi tretji New York Rangers. Slednji so doma izgubili proti kanadskemu moštvu Toronto Maple Leafs s 3:7.