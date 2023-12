Slovenija v Generalni skupščini ZN pozvala k takojšnjemu humanitarnemu premirju v Gazi

New York, 13. decembra - Predstavnica Slovenije je v torek po sprejetju resolucije Generalne skupščine ZN o Gazi v obrazložitvi glasu za resolucijo povedala, da je humanitarno premirje edini način za konec človeškega trpljenja, fizičnega uničenja in kolektivne travme v Izraelu in na zasedenih palestinskih ozemljih.