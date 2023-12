Generalna skupščina ZN potrdila resolucijo z zahtevo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi

New York, 12. decembra - Generalna skupščina ZN je s 153 glasovi za, desetimi proti in 23 vzdržanimi potrdila predlog resolucije arabskih držav, ki zahteva takojšnjo prekinitev ognja v Gazi. Za resolucijo je glasovala tudi Slovenija, ki je prav tako glasovala za dva neuspešna amandmaja Avstrije in ZDA z obsodbo Hamasa.