Norvežanke v drugem polčasu strle Nizozemke

Trondheim, 12. decembra - Norvežanke so druge polfinalistke svetovnega prvenstva v rokometu, ki poteka na Norveškem, Danskem in Švedskem. V četrtfinalu so bile v Trondheimu s 30:23 (12:11) boljše od Nizozemk. Branilke naslova iz Španije 2021 bodo tekmice v petkovem polfinalu dobile v sredo. Že pred tem so v Trondheimu Francozinje napredovale po zmagi proti Češki s 33:22.