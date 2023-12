Bled, 12. decembra - Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je danes na Bledu odigrala drugo od petih tekem na na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina B). Po uvodni zmagi proti Hrvatom s 7:0 so bili Slovenci boljši še od Poljakov s 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).