Newyorške borze končale v zelenem

New York, 12. decembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so v torek zaključile z rastjo, ki se je razširila po mešanih podatkih o inflaciji. Tekom dneva so pridobile na vrednosti in vse tri glavne indekse dvignile na najvišjo raven od začetka leta 2022, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.