Primorske novice o vodstvu zavoda GO! 2025 (13. 12.)

Koper, 12. decembra - Mitja Marussig v komentarju EPK ima zadnjo priložnost piše o pričakovanem odstopu direktorja zavoda GO! 2025 Gorazda Božiča. To bo v poldrugem letu tretja menjava na vrhu zavoda, kar ni najboljša popotnica za projekt Evropske prestolnice kulture, ki ga vodi. Tega tare več težav, tudi nezadovoljstvo kulturnih zavodov in neprepoznavnost med ljudmi.