Francozinje v drugem polčasu unovčile kakovost in daljšo klop

Trondheim, 12. decembra - Francoske rokometašice so prve polfinalistke svetovnega prvenstva, ki poteka na Danskem, Norveškem in Švedskem. V četrtfinalu so v norveškem Trondheimu s 33:22 (18:16) premagale Češko. Ob 20.30 bo v istem mestu še dvoboj med Nizozemsko in Norveško, preostala četrtfinalna obračuna bosta v sredo v danskem Herningu.