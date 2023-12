Vodstvo angleške lige zaostrilo finančna pravila pri prestopih

London, 12. decembra - Vodstvo elitne angleške nogometne lige je zaostrilo finančna pravila pri prestopih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Klubi bodo lahko stroške ob prestopih igralcev in trenerjev razporedili le na pet let pri vodenju svojih računov, s to potezo pa bodo angleški klubi v skladu s predpisi Evropske nogometne zveze Uefe.